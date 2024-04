Pubblicità

Proseguono, su tutto il territorio, gli interventi di manutenzione per limitare quanto più possibile la dispersione idrica in un momento, quale quello attuale, di grande criticità.

Nell’arco temporale compreso tra il 25 e il 29 marzo, gli operatori di Aica hanno eseguito diverse riparazioni alle reti idriche e ai collettori fognari.

Ad Agrigento i lavori hanno interessato le reti idriche in via Alessio Di Giovanni (frazione di Fontanelle), al viale della Vittoria, in via Sirio e in via De Gasperi.

A Sciacca sono state riparate le condotte idriche principali delle contrade Carbone e Bordea, la rete idrica che attraversa via Prampolini ed è stata sostituita la saracinesca in uscita al serbatoio Rocche Rosse.

A Canicattì gli operatori hanno eseguito dei lavori di riparazione alla rete idrica e al collettore fognario in via Colombo.

Interventi di riparazione delle reti idriche anche a Licata, in contrada Monserrato e in via Pirandello.

A Ribera gli operatori sono intervenuti sul collettore fognario che attraversa corso Umberto, a Caltabellotta si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria al collettore fognario in via Botteghelle ed è stata riparata la condotta idrica principale in via San Salvatore, mentre a Lucca Sicula gli operatori hanno eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento della rete idrica in via Bellini.