Gli agenti del commissariato di Licata, coordinati dal dottore Garro, sono intervenuti nella serata di ieri in via Salso per l’identificazione di un cittadino extracomunitario che girava nudo per strada. L’uomo, ripreso in diversi video mentre andava a spasso completamente svestito, è stato condotto in Commissariato dove sono stati avviati una serie di accertamenti per capire i motivi della sua condotta. Indagini ancora in corso ed eventuali provvedimenti verranno valutati nelle prossime ore.