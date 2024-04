Pubblicità

È convocata per domani, alle 10 in prima e alle 15 in seconda convocazione, nell’aula Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, l’Assemblea dei sindaci di Aica.

Sul tavolo la severità idrica che interessa anche l’intero territorio agrigentino, oltre ad altre quattro province siciliane, per la quale occorrono soluzioni immediate per evitare rischi igienico sanitario e di ordine pubblico.

“La criticità idrica che sta interessando anche l’Agrigentino è il motivo per il quale ho convocato l’Assemblea dei sindaci – afferma il presidente dell’Assemblea dei sindaci di Aica, Alfonso Provvidenza – Ritengo che tale situazione imponga un intervento immediato e soluzioni veloci, capaci di risolvere un problema che riguarda tutti noi”.

All’Assemblea dei sindaci è stato invitato anche il prefetto Romano.