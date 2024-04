Pubblicità

Si è appena concluso il lungo weekend pasquale. Anche quest’anno la Pasquetta licatese è stata contrassegnata da scampagnate, gite fuori porta e l’immancabile parte culinaria. Da una nostra breve indagine (tra commercianti e commensali), sulle tavole dei licatesi in campagna, nelle residenze estive o a casa, gli alimenti più gettonati sono stati la salsiccia, l’agnello e i carciofi nella più classica tradizione della Pasquetta. I barbecue e le “fornacelle” l’hanno fatta da padroni un po’ su tutto il territorio licatese da Gaffe alla Playa. E poi ovviamente non poteva mancare la parte dolce con la colomba pasquale (declinata nei gusti più disparati) di gran lunga la più gettonata prima del caffè. A ruota seguono agnelli pasquali e cannoli alla ricotta. Molti licatesi, potendo contare su una giornata praticamente da inizio estate, hanno poi scelto una passeggiata al mare per riempire il pomeriggio di Pasquetta.