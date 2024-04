Pubblicità

Si prova a far rispettare il divieto di sosta in Piazza Sant’Angelo. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di aumentare i controlli nella piazza patronale per impedire la sosta indiscriminata di autovetture. Sono stati collocati diversamente i dissuasori in muratura che dovrebbero impedire il parcheggio senza autorizzazione. Nella zona vige già un’ordinanza di divieto di sosta ma, soprattutto durante l’orario di ingresso ed uscita dai plessi scolastici nelle immediate vicinanze, il rispetto del provvedimento è molto complicato.