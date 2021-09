Pubblicità

Il 19 settembre 2021 l’asd club Limpiados Volley ha compiuto 6 anni di attività nel corso dei quali ha visto crescere, non solo sportivamente, centinaia di ragazze e ragazzi. Negli anni la società a disputato diversi campionati federali FIPAV sia di categoria under che senior. Da ricordare il campionato di Prima Divisione Maschile, disputato da una squadra licatese dopo quasi 20 anni dall’ultima volta, merita di essere citato anche il campionato under 18 maschile che per la prima volta nella storia della pallavolo ha visto protagonista una squadra della nostra città. I risultati migliori sono stati raggiunti con le ragazze le quali hanno disputato il difficile campionato di serie D.

Nonostante i problemi logistici, la mancanza di strutture adeguate e i tanti sacrifici la Limpiados Volley resiste e cresce ogni anno sempre di più.

Ad oggi la Società conta più di 50 tesserati dai 6 anni in su e svolge le proprie attività presso la Palestra della Scuola V.Greco (fondachello /Playa) di recente ristrutturata dalla stessa ASD Limpiados per dare un aspetto più decoroso alla loro attuale casa dello sport!

Il restyling della palestra vuole essere un esempio di come la gestione da parte delle asd, delle palestre scolastiche, può essere solo un valore aggiunto. A tal proposito il Presidente della Limpiados Volley, Angelo Cellura, si appella “al buon senso e alla sensibilità di tutti i dirigenti scolastici del territorio affinchè vadano incontro alle esigenze delle associazioni sportive e culturali concedendo l’uso delle palestre. Inoltre, aggiunge Cellura, solo alcune palestre scolastiche hanno i requisiti per poter svolgere i campionati federali e pertanto se rimangono chiuse, tante società sportive devono rinunciare alla partecipazione ai campionati.

Essere bloccati per motivi prettamente burocratici o di altro genere di facile risoluzione, dopo 2 anni di stop causa covid, sarebbe uno schiaffo morale per tutti. L’auspicio è quello che le istituzioni preposte facciano ognuno la sua parte per favorire la rinascita socio-culturale di un paese in ginocchio”.

La Limpiados Volley per rilanciare sia lo sport che l’attività associativa in genere, ha lanciato l’iniziativa della partecipazione GRATUITA a tutte le attività della ASD Club Limpiados. Gli interessati possono chiedere informazioni o sulle pagine Facebook ed Instagram della Limpiados volley oppure presso la palestra scolastica V.Greco (Fondachello/Playa) dal martedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30.

Ogni minuto in cui tuo figlio è in palestra, non è in strada.

Ogni minuto in cui tuo figlio si allena non è davanti al computer o col telefono o a guardare la TV.

Ogni minuto in cui tuo figlio è in palestra, imparerà valori molto importanti come il rispetto, la disciplina, la tenacia, la generosità, la compagnia, il lavoro, la fatica ecc..

In ogni minuto in cui si allena, imparerà buone abitudini.

Ogni minuto in cui tuo figlio si allena, imparerà le competenze sociali: leadership, comunicazione, empatia, lavoro di squadra e umiltà.

Ogni minuto che si allena imparerà che solo lavorando potrà raggiungere l’obiettivo.