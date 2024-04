Pubblicità

Sono aperte le Iscrizioni all’EDUCAMP CONI della ASD KRYSALIDE.

“L’ EDUCAMP Coni è un centro sportivo multidisciplinare, rivolto ai giovani di età compresa tra i 5 ed i 14 anni, abili e con disabilità, che nel periodo estivo hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive, con metodologie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età – fanno sapere gli organizzatori – I giovani saranno seguiti da Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie, con Qualifiche Federali e con Qualifiche Coni. Il Camp si svolgerà presso la Palestra Marconi di Licata, già Centro Coni convenzionato con l’ASD Krysalide. Per informazioni ed Iscrizioni contattate la nostra responsabile del Progetto Coach Roberta D’Addeo al numero 338 845 5535⁩, inoltre non esitate a contattarci tramite le nostre pagine social. Vi aspettiamo per un’estate all’insegna del gioco e del divertimento”