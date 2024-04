Pubblicità

Un incendio è divampato in contrada Caterlippe, in un sottopasso nei pressi della Strada Statale 115. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Argentina. Secondo una prima ricostruzione, a bruciare sono i cumuli di rifiuti ammassati nella zona. Da diverse ore si vede una densa coltre di fumo nero e l’odore acre è nitidamente percepito anche in città.