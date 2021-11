Pubblicità

I consiglieri comunali Melania D’Orsi e Angelo Curella hanno presentato un’Interrogazione inerente l’utilizzo delle risorse previste dal Decreto Sud.

Premesso che con DPCM del 17 luglio 2020, cosiddetto “Decreto Sud” sono stati ripartiti per il quadriennio 2020-2023 complessivi 300 milioni di euro destinati ai Comuni di alcune Regioni, tra cui la Sicilia e che il contributo assegnato al comune di Licata per le quattro annualità ammonta a circa 220.000 euro.

La scadenza è stata fissata al 2 luglio 2021 ma con possibilità di proroga di 3 mesi su richiesta degli enti.

La presente per interrogare codesta amministrazione comunale sulle iniziative che sono state intraprese per la utilizzazione delle risorse assegnate.

Non vorremmo venga sprecata un’altra importante opportunità per il nostro territorio.

Melania D’Orsi, Angelo Curella – consiglieri comunali