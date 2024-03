Pubblicità

Madre e figlia chiamano il 112 per un incendio nella loro abitazione, la Polizia – vicina al luogo dell’accaduto – interviene prontamente e salva tutto. È successo a Palma di Montechiaro nel tardo pomeriggio della giornata di venerdì. L’allarme è scattato quando una mamma e una figlia si stavano accorgendo di un incendio che sarebbe potuto diventare di grande dimensioni senza il pronto intervento di due agenti del Commissariato di Palma di Montechiaro.

I due familiari hanno chiamato il 112 quando una bombola di gas era andata in fiamme, iniziando a danneggiare la cucina dell’abitazione. I poliziotti, vicini al luogo dell’accaduto, sono riusciti a intervenire in pochissimi minuti e quando sono entrati all’interno dell’abitazione al terzo piano, il primo – grazie a un panno trovato in cucina – ha spento le fiamme crescenti della bombola. Il secondo, con l’acqua, ha iniziato ad attutire il fuoco all’interno della casa.

I due sono riusciti poi a calmare la situazione e a salvare dei gatti che si trovavano all’interno della casa, oltre ovviamente ad aver limitato i danni dentro l’abitazione. Successivamente è arrivata anche una squadra di Vigili del Fuoco a verificare che tutto fosse andato nel verso giusto. Così come è stato grazie al tempestivo intervento dei due agenti del Commissariato di Polizia.