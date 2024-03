Pubblicità

Lanterna Tv sarà in diretta streaming per le processioni della Domenica di Pasqua a cura della Confraternita di San Salvatore. Primo appuntamento al mattino, intorno alle ore 11,30, con l’uscita di quello che nell’immaginario licatese è considerato “U Signuri cu munnu in manu”. Poi si replicherà la sera, intorno alle 19, con il rientro dalla Chiesa Madre a San Salvatore passando dalla Carità, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto e Piazza Sant’Angelo.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle 11,30 e poi dalle 19.