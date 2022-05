Pubblicità

Non sembra davvero esserci limite al peggio. Nella notte qualcuno ha infatti preso di mira l’ambulanza della Croce Rossa italiana posizionata in Piazza Matteotti dove è stato allestito il posto medico avanzato per gestire eventuali emergenze sanitarie durante questi giorni di festa. I danni non sarebbero ingenti ma resta la gravità di un gesto inqualificabile. In Piazza Matteotti si sono recati gli agenti di Polizia per i rilievi di rito.