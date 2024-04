Pubblicità

E’ stata costituita oggi la commissione d’indagine per l’incendio sviluppatosi nel centro di raccolta e smaltimento dei rifiuti di Contrada Piano Bugiades, gestito dalla Omnia. Chiamati a farne parte sono i Consiglieri Giuseppe Federico, Daniele Cammilleri, Carmelinda Callea, Giuseppe Russotto, Andrea Burgio e Giovanni Spiteri. Nella prima seduta sono stati eletti all’unanimità il consigliere Giuseppe Federico, come Presidente, ed il consigliere Daniele Cammilleri, come Vice Presidente.

La Commissione avrà il compito di valutare quanto accaduto e redigere una relazione definitiva da sottoporre al consiglio comunale. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno ringraziato i colleghi per la fiducia accordata ed hanno dichiarato che “nulla verrà trascurato per fare chiarezza su questa complessa vicenda che ha messo a repentaglio la salute dei cittadini Licatesi