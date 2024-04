Pubblicità

Incidente sul lavoro nelle campagne di Licata. Secondo una primissima ricostruzione (l’ambulanza del 118 partita dall’ospedale San Giacomo d’Altopasso sta per arrivare nella zona insieme ai Vigili del Fuoco), un agricoltore licatese sarebbe incorso in un serio incidente con il trattore con il quale era impegnato ad arare un appezzamento di terreno ad uso agricolo. I fatti si sono verificati in contrada Calannina tra Licata e Ravanusa. Sul posto sta per atterrare un elisoccorso.

Aggiornamento ore 15.45 – L’agricoltore rimasto ferito è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Non è in pericolo di vita ma ferito gravemente. L’elisoccorso è atterrato all’altezza del bivio della S.S. 123 verso Ravanusa.