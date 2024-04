Pubblicità

Nuova trance di stabilizzazioni all’ASP di Agrigento dove la Direzione aziendale continua a compiere decisi passi in avanti verso la definitiva eliminazione di tutte le “sacche” di precariato. I provvedimenti disposti dal commissario straordinario Giuseppe Capodieci riguardano, questa volta, ben settantaquattro operatori socio sanitari che, nel corso della prossima settimana, saranno convocati per la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato a trentasei ore settimanali. Gli OSS vincitori delle procedure concorsuali ottengono dunque il traguardo, a lungo rincorso, della stabilizzazione e del passaggio dalle diciotto alle trentasei ore di impiego settimanale a decorrere dal prossimo primo maggio. Soddisfazione per il risultato raggiunto, grazie anche all’impegno profuso dall’Area Gestione Risorse Umane ASP, è stata espressa dal manager Capodieci: “i provvedimenti approvati, giungono a dare sicurezza e garanzie al personale dipendente e, al contempo, potenziano la stabilità dell’azione amministrativa e sanitaria incrementando la solidità della macchina aziendale. Siamo fiduciosi – conclude il commissario – di poter dare corso nei prossimi mesi, ai sensi di legge, ad un ulteriore iter concorsuale per stabilizzare ulteriori unità lavorative”.