Il gruppo fratelli d’Italia di Licata esprime profonda solidarietà al Sindaco Stefano Castellino vittima di un atto intimidatorio che colpisce lui in prima persona ma con esso l’intera comunità. Quello profuso a Stefano, amico di fratelli d’Italia, sindaco di una città attigua alla nostra che ha sempre lavorato con impegno e dedizione mostrando grande attenzione per il territorio, e’ un gesto vile che va condannato. Siamo convinti che continuerai a lavorare e che nulla potrà fermarti men che mai in questo momento. Siamo con te!