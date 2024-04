Pubblicità

Da questo fine settimana parte l’isola pedonale in corso Vittorio Emanuele. Si stanno definendo gli ultimi dettagli operativi ma il provvedimento, nella prima fase, sarà in vigore dalle ore 20 alle 2. Fino al prossimo 30 Aprile limitatamente alle giornate del fine settimana. Successivamente – a partire dall’1 Maggio e fino al 30 settembre – perdurerà invece per tutti i giorni. Pertanto la stagione estiva in arrivo vedrà corso Vittorio Emanuele come Zona a Traffico limitato.