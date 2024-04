Pubblicità

Anna Triglia: “Piena solidarietà a sindaco di Palma, un atto vile contro chi lavora per il bene della comunità”

“Non posso che esprimere tutta la solidarietà personale, del Consiglio Comunale di Licata e delle cittadine e dei cittadini che rappresentiamo nel massimo consesso comunale. E’ un atto vile perpetrato contro il Sindaco Giulio Castellino, di Palma di Montechiaro, che ha subito un’intimidazione chiara e inequivocabile”.

La Presidente del Consiglio Comunale, Anna Triglia, ha voluto con una nota esprimere la sua preoccupazione dopo quanto è stato recapitato al Sindaco Castellino”.

“Ho apprezzato il coraggio con cui ha reagito – ha continuato la Presidente Triglia – ed il fatto che dopo aver informato le massime autorità ha continuato senza sosta il suo lavoro. Siamo consci che operare nelle nostre realtà non è semplice e che chi lavora alacremente per migliorare la vita della Comunità che amministra può non piacere a chi invece vuole vivere nell’arretratezza e nell’assenza delle regole per continuare a delinquere. E’ importante sapere che lo Stato è presente sul territorio e quanto dichiarato dal Sindaco Castellino circa la presenza di tutte le forze dell’Ordine, di S.E. il Prefetto, del Questore, ci fa capire che non siamo soli in questa battaglia”.