EgoGreen entra a far parte di A.R.T.E., Associazione di Resellers e Trader di Energia, la più grande in Italia con circa 150 operatori associati.

L’attuale scenario economico e ambientale impone alle aziende del settore di porre l’attenzione sulla definizione di un solido e sempre aggiornato impianto etico e valoriale in grado di orientare e supportare i processi di evoluzione e sviluppo.

“Abbiamo scelto di associarci perché riteniamo necessario unire le forze per dare il nostro contributo e per collaborare attivamente in un contesto così dinamico e sfidante come quello che ci impone la transizione energetica”- spiegano Emilio Giavarini e Luca Puzzo, rispettivamente amministratore delegalo e direttore generale di EgoGreen.