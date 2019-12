Cala Paradiso, frana anche il sentiero che porta in spiaggia

Ennesimo movimento franoso nel costone roccioso che sovrasta Cala Paradiso, probabilmente la spiaggia più bella della costa licatese. Stavolta a cedere è stato il sentiero che, dalla parte alta, conduce sull’arenile sabbioso. Per fortuna anche in questo caso non si sono registrati danni a cose o persone visto che la spiaggia era completamente deserta. Ma è chiaro che queste continue frane (l’ultima l’avevamo documentata non più tardi di un mese fa) sono il sintomo di un’attività costante verso il basso nel costone roccioso. Con ogni probabilità anche la pioggia caduta copiosa a metà novembre può aver ulteriormente favorito una serie di smottamenti che rendono sempre più pericolosa l’area in questione.