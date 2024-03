Pubblicità

Dopo una serie di interventi in Aula e dopo avere sentito i pareri tecnici del collegio dei revisori dei conti, della Segreteria comunale e dell’Ufficio Tributi, il Consiglio comunale ha votato la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Licata. Questi i consiglieri presenti in Aula: Cammileri, Cigna, Caico, Vicari, Ripellino, Callea, Curella, Sitibondo, Stefania Graci, Cosentino, Spiteri, Burgio, Parisi, Enzo Graci, Federico, Triglia. L’atto è passato con 12 voti a favore, 3 no (Restart-M5S) e un astenuto, Ripellino. E’ stata votata l’immediata esecutività dell’atto.