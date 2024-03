Pubblicità

Movimenti in Giunta, intervento del Gruppo consiliare Restart-M5S.

Il lungo braccio di ferro tra la Lega ed il Sindaco di Licata ha portato quest’ultimo a fare un passo indietro e riaccogliere la già vicesindaca Platamone

che, per usare le sue stesse parole, era stata “dismessa come un oggetto” senza preavviso, appena qualche settimana fa da Balsamo.

E tuttavia, mentre la giunta sembra essere diventata un albergo dalle porte girevoli, da dove si esce e si entra, Licata è avvolta da mille problemi: stadio Dino Liotta ancora chiuso, nonostante gli annunci, teatro comunale ancora chiuso nonostante gli annunci; nuovo mercato ortofrutticolo ancora chiuso, nonostante gli annunci; lidi balneari che rischiano di non poter aprire questa estate, e attività commerciali terrorizzate da provvedimenti, che aldilà del merito degli stessi, potrebbero essere gestiti con maggiore equilibrio per tutelare i tanti imprenditori locali che hanno investito nel nostro territorio.

Ma la politica locale sembra esser più interessata alle poltrone che agli interessi dei cittadini; e siamo ancora all’inizio!

Auguri alla nostra città.

I consiglieri comunali Fabio Amato, Daniele Cammilleri, Viviana Dainotto, Elisa Cigna, Eusebio Vicari