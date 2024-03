Pubblicità

La finale giocata nella palestra dell’istituto Enrico fermi di Licata ha visto la Limpiados volley vincere 3/1 la finale per aggiudicarsi il titolo di campione interprovinciale under 18 Fipav. Le ragazze di coach Sorrusca sono arrivate all’appuntamento dopo aver compiuto un percorso quasi perfetto fatto di sole vittorie eccetto una sola sconfitta fuori casa al tie break. Il match è stato combattuto e di alto livello tecnico ed agonistico, dove le due compagini non si sono risparmiate mostrando una pallavolo di qualità. La cronaca del match vede Capitan Marino e compagne partite a spron battuto chiudendo il primo set con un parziale di 25/18. Nel secondo set le avversarie de Vigata non ci stanno e rientrano in partita grazie ad una prestazione superlativa della loro banda portando la gara sul punteggio di 1-1 . Gli accorgimenti tattici e la voglia di vincere hanno fatto la differenza così nel 3 e nel 4 parziale le ragazze licatesi sfoderano una prestazione maiuscola vincendo la gara per 3 set a 1, questi i parziali (25/18-20/25-25/20-25/23).

Da sottolineare ancora una volta la strepitosa cornice di pubblico, quasi 200 presenze, che ha applaudito incessantemente le atlete in una atmosfera di grande sportività. Una vittoria storica per la Limpiados volley che diventa la prima società di Licata a vincere un titolo territoriale under 18.