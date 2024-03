Pubblicità

Grandissima novità in arrivo al Frantoio Antona con sede in contrada Safarello a Licata.

“A partire dalla campagna olearia 2024 – fa sapere la proprietà – il nostro frantoio potrà molire olive rilasciando la certificazione Biologica ed IGP Sicilia.

Quindi le aziende agricole con tale certificazione possono molire le loro olive e ad avere il rilascio di olio confezionato (anche nelle innovative Bag in box) con tutta la documentazione di tracciabilità rilasciata direttamente dal nostro frantoio. Anche l’olio ricavato dalla molitura delle olive provenienti dalla nostra azienda agricola avrà tale certificazione per garantire al cliente finale che lo acquista la sicurezza di portare sulle proprie tavole un prodotto tracciato, sano, genuino e prodotto senza l’utilizzo di pesticidi e fitofarmaci nel rispetto sia dell’ambiente che per la salute dei nostri consumatori”.