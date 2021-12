Pubblicità

“Alla luce delle drammatiche ore che si stanno vivendo nella vicina Ravanusa, ritengo che sia doveroso proclamare una giornata di lutto cittadino anche a Licata in concomitanza con la celebrazione dei funerali in programma venerdì delle nove sfortunate persone decedute in seguito ai crolli.

Invito pertanto la Presidenza del Consiglio comunale di cui faccio parte a farsi portavoce nei confronti del Sindaco e della Giunta per la proclamazione del lutto cittadino”.

Così in una nota il consigliere comunale di opposizione Andrea Burgio.