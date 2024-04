Pubblicità

Grandi successi per la scuola di ballo del Fantasy park di Licata diretta dall’insegnante Rosy Lombardo. Sono arrivate diverse affermazioni con delle gare vinte, tra cui due campionati regionali.

Francesca e Elisea su tre gare tra cui due campionati regionali si sono classificate 3 volte al primo posto.

Giulia Marrali ha centrato un 2° posto e un terzo posto di una categoria superiore (classe B) su 15 gruppi in gara.

Evelyne Cannizzaro un secondo posto e un quarto posto su 18 gruppi.

Le bambine di Zumba kids hanno invece ottenuto un primo posto. Si tratta di Aurora Lumia, Aurora Saporito, Aurora Ietro, Giorgia Santamaria, Lucia Zirafi, Ginevra Iapichino, Giulia de Caro, Sharon de Caro, Alessandra Belgiorno, Giorgia Cambiano, Ginevra Cannizzaro, Gaia D’orsi, Anita Tealdo, Sofia Gueli e Pelonero Giulia.

Terzo posto per il gruppo di 5 ragazzi composto da Giulia Scrudato, Gioia Profeta, Roberta Bonvissuto, Livia Varsalona, Alisea Natale in gara una categoria superiore.

Infine il gruppo composto da: Giulia Scrudato, Gioia Profeta, Roberta Bonvissuto, Livia Varsalona, Alisea Natale, Francesca Saporito, Elisea Cardella, Aurora Santamaria, Sofia Priolo, Alessia Ripellino, Michelle Lombardo, Giulia Marrali, Cloe Consagra, Karol Alabiso si è classificato quinto su 15 gruppi in gara nella categoria B.