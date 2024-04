Pubblicità

“Con il voto di oggi sul regolamento per lo spazio europeo dei dati sanitari si compie uno storico passo in avanti per una sanità più efficace, integrata e vicina ai cittadini”. Lo afferma Annalisa Tardino, europarlamentare dellaLega/Gruppo ID, co-relatrice del provvedimento che è stato approvato oggi in seduta plenaria dal Parlamento europeo a larga maggioranza.

“Il fascicolo sanitario elettronico – aggiunge Tardino – mira a garantire una migliore assistenza sanitaria ai cittadini, integrando i sistemi dei diversi paesi Ue, consentendo l’accesso a cure migliori e più rapide, se necessario. Inoltre consentirà a paesi come il nostro di introdurre la cartella sanitaria elettronica, ad oggi non esistente, grazie alla quale i cittadini potranno fare esami e analisi in una regione, che potranno essere consultati da un medico di una regione diversa, oltre che fuori confine. Saranno possibili anche interventi salvavita, grazie alla consultazione di dati essenziali in casi di emergenza, quali allergie, gruppo sanguigno ed eventuali terapie”.

Allo stesso tempo, afferma Tardino “abbiamo preservato il diritto alla privacy dei cittadini che saranno in pieno controllo dei propri dati sanitari e avranno accesso alle informazioni su chi accede alla cartella, oltre alla possibilità di poter uscire dal sistema dello spazio sanitario europeo”.

Tardino conclude affermando che “il principio della privacy per noi della Lega è fondamentale, motivo per cui abbiamo insistito in fase negoziale nell’avere garanzie sulle tutele per i cittadini nel trattamento dei loro dati e l’anonimizzazione ai fini della ricerca di nuovi farmaci”.