L’UNIMRI (Unione Nazionale insigniti al merito della Repubblica italiana) della sezione provinciale di Agrigento, rappresentata a Licata dal suo vicepresidente, Cavaliere Paolo La Quatra e dal consigliere/segretario, Cavaliere Giuseppe TIRRITO, ha recentemente compiuto un gesto di grande generosità, fornendo generi alimentari di prima necessità ad alcune famiglie bisognose di Licata, come contributo per il festeggiamento della Santa Pasqua.

Queste persone, pur vivendo in condizioni di indigenza, spesso esitano a chiedere aiuto.

La situazione di queste famiglie è stata attenzionata grazie alle indicazioni ed alla sensibilità di padre Stefano Principato, parroco presso il Santuario dell’Addolorata, e del personale della Croce Rossa di Licata, che conoscono le difficoltà di tante famiglie bisognose.

Questo gesto non solo allevia temporaneamente le necessità materiali, ma rivela anche la profonda sensibilità sociale e umana dell’UNIMRI. In un momento in cui la solidarietà e l’aiuto reciproco sono più importanti che mai, è incoraggiante vedere istituzioni e organizzazioni impegnate attivamente nel sostegno delle comunità più vulnerabili.

I rappresentanti dell’UNIMRI evidenziano che tale notizia viene pubblicata unicamente al fine di suscitare sentimenti di emulazione, utili ad incrementare gesti di solidarietà a favore di un numero sempre più crescente di famiglie che fanno difficoltà a soddisfare le esigenze primarie.