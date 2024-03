Pubblicità

APPRODI, SBARCHI, STORIA E PANORAMI MOZZAFIATO. DOMENICA 24 IL TREKKING SULLA COSTA DI LICATA

VisitAgrigento, guidata da Marcello Mira, torna a condurre gli appassionati di trekking sulle spiagge di Licata, dove panorami mozzafiato “raccontano” una storia di millenni, fatta di approdi, sbarchi, conquiste.

L’appuntamento è per le 9.30 di domenica 24 marzo.

“Approdo preistorico, poi fenicio e, infine, sede dello Sbarco Alleato del 10 luglio 1943 (di cui quest’anno ricorrono gli 81 anni), questo tratto di costa licatese – scrivono gli organizzatori – trasuda storia da tutti i pori.

E poi, vuoi mettere la bellezza paesaggistica di un luogo da sogno che anche alla fine dell’estate continua a richiamare bagnanti?”.

“Partendo dalla baia di Mollarella, porto Fenicio già nel XII secolo avanti Cristo, sulla sabbia dorata cammineremo fino alla vicina spiaggia “gemella” di Poliscia, che fino a pochi anni fa – aggiunge VisitAgrigento -sulla battigia ha ospitato uno “zatterone” usato dagli Alleati per lo Sbarco del ’43. Qui la bellezza abbaglia, ma il cammino promette altre sorprese, come quella di letture teatralizzate che raccontano lo Sbarco Alleato del 10 luglio 1943. La cala di San Nicola è proprio sotto una delle torri di avvistamento conservate meglio. La Torre di San Nicola domina il mare e dalla sommità le truppe spagnole segnalavano, col fumo di piccoli fuochi, l’arrivo dei pirati ai loro colleghi sulla costa. Poche centinaia di metri, tra il verde lussureggiante del retro dune, per arrivare alla spiaggia il cui nome si commenta da solo: Cala Paradiso è una meraviglia, un posto dell’anima, un tuffo al cuore”.

“E se non vi siete ancora stancati di tanto splendore, preparatevi a spalancare gli occhi – si legge ancora nella nota – davanti alla Rocca: isolotto a 100 metri dalla costa di una delle spiagge considerate tra le più belle della Sicilia. Fino a due secoli fa ospitava alcuni monaci che avevano scelto un posto magico per vivere in eremitaggio.

Non mancheranno altre sorprese, ma se ve le raccontiamo ora che sorprese sono?”.

I partecipanti saranno accompagnati dai soci:

– Marcello Mira, guida naturalistica Federescursionismo Sicilia

– Angelo Augusto, giornalista ed appassionato di storia.

L’evento termina entro le 15:00.

Abbigliamento consigliato:

– sportivo ed a strati, dalle maniche corte alla giacca a vento.

– scarpe da trekking (consigliate) o da ginnastica con buon grip

– cappello

– occhiali da sole

– maglia di ricambio

– scarpe di ricambio (da lasciare in auto).

È necessario avere con se:

– 2 litri di acqua

– snack per il trekking (frutta secca, cioccolato, ecc)

– il pranzo a sacco.

DATI TECNICI:

– lunghezza totale percorso: 7 km circa

– difficoltà: facile

– dislivello massimo: 30 metri

– natura del sentiero: sterrato, spiaggia, asfalto (poco)

– età minima consigliata: 10 anni (abituati a camminare)

– durata in cammino: 3 ore (con diverse pause)

– durata totale: 5 ore (comprende pause e pranzo a sacco).

Contributo:

– 15,00 euro per gli adulti non soci 2023 (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2023 e l’assicurazione annuale)

– 12,00 euro per gli adulti già soci 2023

– 5,00 euro per i ragazzi non soci 2023 dai 10 ai 17 anni (comprende la tessera associativa VisitAgrigento 2023 e l’assicurazione annuale)

– gratuito per i ragazzi già soci 2023 dai 10 ai 17 anni.

Per qualsiasi informazione ed iscrizione contattare via whatsapp il 3807985180.