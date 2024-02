Pubblicità

La I° Commissione Consiliare, Affari Generali, chiede all’Amministrazione Comunale il ritiro della delibera avente ad oggetto la modifica al Regolamento TARI.

I consiglieri comunali della I° commissione Consiliare affari generali, presieduta dal consigliere Angelo Ripellino, e composta dai consiglieri Fabio Amato, Giuseppe Russotto, Carmelinda Callea e Daniele Cammilleri, dopo aver ascoltato in data odierna l’Assessore alle Finanze e Tributi, dott. Franco Comparato, hanno inoltrato al Presidente del Consiglio comunale una nota con la quale hanno chiesto il ritiro della proposta di delibera n. 1 del 05/01/2024.

Motivo della richiesta di rinvio è l’incompatibilità della proposta di delibera in oggetto con il Regolamento TARI vigente.

Ed infatti, durante i lavori di commissione, è emerso che la proposta di delibera emanata dalla Giunta Comunale e posta all’esame del consiglio comunale di giorno 29 febbraio, prevede norme che sono in contrasto con quanto previsto. In particolare sussisterebbe una divergenza tra la proposta di delibera e dall’art. 18 del vigente Regolamento TARI.

Queste le parole dei Consiglieri:

“Ritenuto che l’approvazione di questa delibera nella formulazione proposta dall’amministrazione comunale determinerebbe una norma con due articoli che si contraddicono tra loro, e considerato del fatto che non è possibile emendare la delibera in oggetto, chiediamo al Sindaco il ritiro dell’Atto”.