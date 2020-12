Il giorno di Natale alle ore 23 in punto, su Rai Radio3, l’etnomusicologo Giuseppe Giordano (Università di Roma Tor Vergata) aprirà il programma “Radio3 suite” dedicato alle tradizioni musicali del Natale in Italia, presentando due ascolti siciliani relativi alle novene di Natale di Licata e Ciminna.

Ascolteremo le nenie dell’Associazione Culturale Zampognari Licatesi Vincenzo Calamita diretta da Ivan Frisicaro.

“Ci rallegra sapere che in tutta Italia gli ascoltatori di Radio3 potranno gustare le dolci note della nostra novena, che avrà l’onore di aprire l’intero programma”.

Nel corso della trasmissione sarà inoltre possibile intervenire nella chat di Radio3 al numero 3355634296 (sms o WhatsApp), incoraggiando la musica popolare alla radio.

Il programma potrà essere seguito in diretta sia alla radio sia sulla pagina ufficiale di Rai Radio3 www.raiplayradio.it/radio3.