Anche quest’anno Lanterna Tv sarà in diretta streaming per documentare le processioni e i momenti della Settimana Santa licatese edizione 2024. Le trasmissioni andranno in onda sui canali YouTube e Facebook di Lanterna Tv dal 21 al 31 marzo con questo programma.

Giovedì 21 marzo – Scinnuta Addolorata diretta dalle 17:30

Venerdì 22 marzo – Addolorata diretta dalle 9:30

Domenica delle Palme diretta dalle 18:00

Mercoledì Santo – Cristo alla Colonna diretta dalle 17:30

Giovedì Santo – Cristo alla Colonna diretta dalle 21

Venerdì Santo diretta dalle 12:30 e dalle ore 20:00

Domenica di Pasqua diretta dalle 11:00 e la sera dalle 19:00

Verra’ documentata ogni fase delle processioni religiose con ospiti in studio e collegamenti esterni.