Pubblicità

Avviato anche negli istituti scolastici di Licata il percorso propedeutico all’avvio di “Io non rischio Scuola”. Si tratta della campagna informativa nazionale per gli alunni delle scuole primarie finalizzata alla promozione della cultura di prevenzione sui rischi naturali presenti nel territorio di appartenenza.

Realizzata su iniziativa del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, “io non rischio scuola” prevede un apposito kit messo a disposizione dei volontari comunicatori e dei referenti degli stessi istituti d’istruzione primaria. In questi primi incontri nel territorio Licatese della campagna “Io non rischio Scuola”, i contenuti della campagna sono stati illustrati dal Presidente della Procivis Aldo Profeta e dal Comunicatore io non rischio scuola Livio Pennisi.

Presenti le referenti dell’istituto Comprensivo G.Marconi, Carmelinda Cusumano e Amelia Lipari e l’assessore alla cultura Salvatore D’Addeo.

Le scuole interessate dagli incontri saranno gli istituti comprensivi”G.Marconi”, “G.Leopardi” e “F.Giorgio”.