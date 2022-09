Pubblicità

Il consigliere comunale Calogero Scrimali all’inizio della prossima settimana terrà una conferenza stampa per spiegare i motivi che ne hanno consigliato l’allontanamento dall’amministrazione Galanti. “Spiegherò alla città quanto successo negli ultimi mesi e cosa non ha funzionato come avrebbe dovuto – fa sapere Scrimali annunciando la conferenza stampa – intanto comunico il mio passaggio alla Lega. Ho incontrato il segretario federale Matteo Salvini nella sua recente visita a Cammarata e all’interno del partito mi riconosco nella posizione dell’europarlamentare Annalisa Tardino”.