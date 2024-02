Pubblicità

Dal 13 al 21 Marzo si svolgerà la novena dell’Addolorata nel Santuario Mariano. Ecco la nota della Parrocchia con cui vengono chiariti alcuni aspetti.

Da giorni circolano voci infondate e false circa l’imminente chiusura del Santuario per i lavori di restauro e, di conseguenza, lo spostamento della novena in altra chiesa (se non addirittura l’annullamento della novena!!!).

Non ci sono ad oggi comunicazioni ufficiali da parte degli enti preposti circa l’inizio dei lavori. Se qualcuno ha informazioni diverse se le tenga per sé e non le divulghi, a danno della gente semplice!

Così come comunicato pubblicamente al termine della Messa della Candelora, lo scorso 2 febbraio, ‘ ̀ dal 13 marzo in poi .

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati ufficialmente nelle sedi appropriate (al termine delle celebrazioni – per chi frequenta – e nei canali social della parrocchia).