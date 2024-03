Pubblicità

Lanterna Tv sarà in diretta per la seconda parte delle processioni del Venerdì Santo organizzate dalla Confraternita di San Girolamo. La diretta – che si protrarrà poi fino al rientro dell’urna sacra – avrà inizio alle ore 20 con una parte in studio, collegamenti esterni e tanto live come in occasione della processione di questa mattina.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 20.