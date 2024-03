Pubblicità

Lanterna Tv sarà in diretta streaming per trasmettere le processioni del Venerdì Santo. Il primo live, direttamente da San Girolamo, inizierà alle ore 12.45 e fino alla crocifissione. Poi dalle ore 20 nuovo live fino al rientro. Anche oggi si alterneranno le immagini esterne ad uno studio con diversi ospiti. La diretta odierna proporrà immagini inedite con inquadrature dedicate e, in particolare modo, la “Giunta” verrà trasmessa in una modalità mai vista prima in Tv.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle 12,45 di oggi.