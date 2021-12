Pubblicità

“Le radici del benessere” come la nostra vita tra il cambio del clima, la globalizzazione e l’era delle nuove tecnologie. Un confronto a più voci quello organizzato dall’Istituto Sandro Pertini sabato 17 dicembre 2021 a Licata, presso l’Auditorium della Parrocchia San Giuseppe Maria Tomasi in via Guido d’Arezzo.

Ad aprire i lavori sarà Manuela Iapichino, Coordinatrice delle attività didattiche dell’Istituto. L’evento sarà moderato da Arianna Zappulla, docente di lettere.

A confrontarsi su questo tema di grande attualità Francesco Pira, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina, Claudio Ortega, ingegnere e fondatore della Stazione Meteo Licata e responsabile rete monitoraggio, Giulia Ciotta, giurista e una pattuglia nutrita di docenti dell’Istituto: Francesco Napoli, docente di scienze motorie, Giovanni Gurreri, docente di prod. animali e vegetali, Immacolata Armenio, docente di scienze e Giovambattista Platamone, docente di scienze.

Il progetto di questo evento, curato dalla professoressa Zappulla e fortemente voluto dalla coordinatrice Manuela Iapichino, è rivolto agli studenti e alla famiglie e vedrà la partecipazione di esperti e docenti che analizzeranno e fotograferanno il momendo delicato che stiamo vivendo tra riscaldamento del pianeta e l’invasione delle nuove tecnologie.