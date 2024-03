Il telegiornale di giovedì 21 marzo di Lanterna Tv. https://youtu.be/a4Mtx24s4GI?si=6CKgqGHZvB2hkmH5 In scaletta. INIZIANO LE SETTIMANE SANTE, ALLE 17.30 IN DIRETTA LA SCINNUTA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, L’ASSESSORE D’ADDEO ANNUNCIA NOVITÀ THE...