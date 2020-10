La Cestistica Licata riparte. La società di basket giovanile licatese ha ripreso le attività comunicando il calendario.

Finalmente si riparte…..

Da martedì 22/09 sono aperte le iscrizioni per la stagione 2020/21. Saremo ai nastri di partenza con le seguenti categorie:

Pulcini (nati 2014/2015), Scoiattoli (2012/2013), Aquilotti (2010/2011), Esordienti (2009/2010), Under 14 (2007/2008), Under 18 (2003/2004/2005/2006)

“Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì – fanno sapere in casa Cestistica – presso la palestra della scuola media Marconi dalle ore 17 alle ore 19”.