I carabinieri della stazione di Ortigia hanno arrestato un uomo 36 anni, originario di Licata, perché dovrà scontare in carcere una condanna pari a 1 anni, 11 mesi e 7 giorni, per violenza sessuale e diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti.

Secondo quanto emerso nelle indagini, i fatti, innanzitutto, si sarebbero svolti a Licata, nell’Agrigentino, dove l’uomo aveva una relazione sentimentale con una donna. Solo che i rapporti tra i due sarebbero stati burrascosi e così la sua compagna avrebbe deciso di troncare la relazione.

Una decisione che non sarebbe piaciuta affatto al 36enne che, 4 anni fa, come emerge nella ricostruzione degli inquirenti, avrebbe deciso di fargliela pagare. E così, stando alla tesi dei magistrati, avrebbe violentato la donna e per nulla contento avrebbe diffuso dei video, riproducenti gli abusi. Una vicenda su cui poi è stata aperta un’inchiesta, scaturita poi in un procedimento giudiziario, conclusosi con la condanna definitiva.

Frattanto, l’uomo aveva lasciato la sua città d’origine ed avrebbe preso casa a Siracusa, in particolare in Ortigia, nel centro storico della città. Forse, pensava che non lo avrebbero trovato ma quando il processo è arrivato alla sua conclusione ed una volta conosciuta la sua residenza è stata la Procura di Siracusa ad emettere l’ordine di carcerazione che è stato consegnato ai carabinieri della stazione di Ortigia per la notifica.

Nei giorni scorsi, i carabinieri, al comando del maresciallo Santo Parisi, si sono presentati nell’abitazione del 36enne: ha avuto il tempo di prendere gli effetti personali per poi essere accompagnato nel carcere di contrada Cavadonna dove resterà per scontare la sua condanna.

Fonte articolo – BlogSicilia