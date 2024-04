Pubblicità

Un giovane marocchino di 24 anni, residente da tempo a Licata nell’Agrigentino, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore.

Il fatto è successo in una discoteca di Catania dove il giovane si era recato per trascorrere una serata di svago. Arrivato nella città etnea il ragazzo ha chiesto ad un gruppo di indicargli l’indirizzo di una discoteca dove trascorrere il sabato sera. La comitiva che ha incontrato era diretta in un locale ed ha invitato il giovane ad aggregarsi a loro. Del gruppo faceva parte anche una ragazza di 14 anni che ha subito legato con il giovane.

Durante la serata, la minore ha quindi accusato il giovane di molestie subite a quanto pare nel bagno della discoteca. Gli uomini della sicurezza hanno chiamato la polizia che ha proceduto all’arresto immediato con l’accusa di violenza sessuale su minore.

Il giovane è stato portato in carcere. Ieri mattina si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice. Il marocchino difeso dall’avvocato Gaspare Lombardo ha fornito una versione diversa dei fatti dicendo di essere innocente e che la ragazza era consenziente.