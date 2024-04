Pubblicità

Grande successo oggi per la bonifica Plastic Free Licata in cui più di 60 partecipanti, tra iscritti e volontari sempre più in crescita, e associazioni hanno raccolto più di 400 kg di rifiuti nel bellissimo scenario della spiaggia Pisciotto di Licata.

Licata presente all’evento Nazionale Plastic Free -nella Giornata Mondiale della Terra, 20 e 21 Aprile con la partecipazione di 328 paesi in tutta Italia e 6 all’estero con appuntamenti di pulizia ambientale.

“L’obiettivo è rimuovere dall’ambiente in un solo week end oltre 250.000 chili di plastica e rifiuti e sensibilizzare tutte le persone che in questi giorni seguiranno l’evento attraverso i nostri social”.

“Il nostro messaggio oggi è arrivato a tanti – fanno sapere gli organizzatori – in una comunità sempre in crescita e ringraziamo l’Amministrazione Comunale e le Associazioni partecipanti: WWF Licata, Comitato di tutela Pisciotto”. Queste le parole di Tony Rocchetta e Giuseppe Giuseppina Alabiso, Referenti Plastic Free Licata.