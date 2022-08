Pubblicità

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso, in pari data, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, a carico di A.A., pregiudicato licatese di 36 anni.

In particolare, il provvedimento restrittivo della libertà personale è conseguente alla sentenza, emessa nel 2020 dal Tribunale di Agrigento e divenuta definitiva, che ha riconosciuto il soggetto colpevole dei reati di rapina aggravata in concorso e di porto illegale in luogo pubblico di arma da fuoco e lo ha condannato alla pena di 5 anni di reclusione, della multa di euro 1.500 ed a quella accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante la pena.

Il fatto delittuoso per il quale il soggetto è stato condannato risale alla tarda serata del 6 ottobre 2019.

In tale circostanza, il titolare di un noto esercizio commerciale situato nel centro di Licata aveva subìto una rapina, durante la quale erano stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco.

L’attività di indagine immediatamente posta in essere da personale del Commissariato di P.S. di Licata, aveva permesso di individuare l’odierno arrestato quale autore del delitto e di arrestarlo nella quasi flagranza del reato.

Dopo le formalità di rito, il condannato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento