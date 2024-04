Pubblicità

“Negli ultimi due giorni due persone, un uomo e una donna, sono stati aggrediti da randagi a Licata. La situazione è ormai diventata insostenibile, la gente è terrorizzata, il Comune deve intervenire subito a tutela della popolazione”.

A scriverlo in una nota sono i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Licata.

“Siamo stati informati del fatto – sono le parole del capogruppo Giuseppe Russotto e dei consiglieri comunali Tiziana Augusto, Salvatore Posata e Francesco Moscato – che tra giovedì e venerdì, 18 e 19 aprile, due persone sono state aggredite dai randagi in altrettanti quartieri del paese. Entrambe sono terrorizzate per l’accaduto, ma la preoccupazione riguarda la città intera. Ricordiamo che negli ultimi due mesi sono oltre una decina le aggressioni da parte di randagi”.

“Cosa aspetta il Comune – concludono i consiglieri comunali della DC -per agire? Se serve, l’Ente chieda aiuto alla Regione, allo Stato, provi a presentare dei progetti per la fronteggiare quella che è diventata una vera e propria emergenza sociale. Non è possibile continuare ad assistere, senza intervenire, ad una situazione così grave”.