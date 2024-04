Pubblicità

Ci sono le date per quanto riguarda l’inizio e la fine dell’anno scolastico 2024/2025. La Regione Sicilia ha infatti reso noto che le lezioni riprenderanno giovedì 12 Settembre 2024 mentre la chiusura di anno scolastico (per chi non dovrà fare esami di Stato) è prevista per sabato 7 Giugno 2025. A stabilirlo è un decreto dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione.