Pubblicità

“Non lasciare altro che l’impronta del tuo piede sulla spiaggia”. È questo lo slogan lanciato da Giuseppina Alabiso e Tony Rocchetta per domenica mattina. “Vi aspettiamo domenica mattina in spiaggia per un’appuntamento di pulizia e sensibilizzazione, nell’ambito dell’evento nazionale Plastic Free per la Giornata Mondiale della Terra – ci spiega Giuseppina Alabiso – Grazie al WWF per la collaborazione, all’amministrazione per il patrocinio e al Mollificio Costanzino per il supporto”.

Orario di ritrovo: 10.

Luogo: Spiaggia Pisciotto

“Cosa portare? Se in possesso, pinza telescopica;

e guanti di giardinaggio, altrimenti ve li forniamo noi fino ad esaurimento”.