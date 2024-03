Pubblicità

Raccolta differenziata, cambiano le regole per le attività commerciali.

In applicazione del calendario di raccolta e per migliorare il decoro cittadino, a partire da lunedì alle attività commerciali sarà consentito esporre un unico mastello per turno.

Questo servirà ad evitare l’ingombro della sede stradale ma, anche, a scongiurare l’uso errato dei contenitori da parte dei cittadini.

Chi non possiede il giusto spazio all’interno della propria attività commerciale per ospitare gli scarrabili inutilizzati, potrà comunque esporli nelle adiacenze della propria attività avendo cura di porre delle strutture che li schermino alla vista.

Le attività che vorranno, poi, riconsegnare i contenitori eventualmente superflui, potranno rivolgersi all’ufficio Ambiente del Comune per chiedere il ritiro.