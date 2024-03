Pubblicità

Lanterna Tv proporrà oggi in diretta streaming la prima delle due processioni del Cristo alla Colonna. L’uscita del simulacro è prevista alle ore 18 a cura della Confraternita della Carità. Il canale web sarà in diretta a partire dalle 17,45 circa con la processione e contemporaneamente con uno studio arricchito da ospiti. La processione verrà trasmessa per intero fino al rientro al Chiostro San Francesco.

Sarà possibile assistere alla trasmissione in diretta streaming a partire dalle ore 17,45 sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv.