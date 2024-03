Pubblicità

Lanterna Tv questa sera proporrà in diretta streaming la processione della Madonna Addolorata nel suo ritorno verso Sant’Agostino. La trasmissione inizierà intorno alle 18,50 e anche stasera si alternerà uno studio interno ai tanti collegamenti esterni per documentare le fasi della processione che partirà dalla Chiesa Madre. Presenti ospiti in studio.

Sarà possibile assistere alla processione in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Lanterna Tv a partire dalle 18,50 di questa sera collegandosi con pc, tablet, smartphone o smart tv.